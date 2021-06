Weather Forecast: देश के तीन राज्यों में आज Monsoon देगा दस्तक, पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज

नई दिल्ली। केरल ( Monsoon in Kerala ) में दस्तक देने के बाद मानसून ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक शनिवार को देश के कई अन्य राज्यों में भी मानसून की एंट्री होगी। दक्षिण राज्यों में दस्तक देने के साथ ही मध्य भारत के कई अन्य इलाकों में अगले 24 घंटे में मानसून मेहरबान नजर आएगा।

आईएमडी के मुताबिक केरल में भी अगले कुछ घंटों में भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के आसार हैं। इसके अलावा लक्ष्यद्वीप के भी कई इलाकों में झमाझम बारिश के आसार हैं।

Karnataka | Dakshina Kannada district witnesses a change in weather and receives a light shower this morning. Monsoon has arrived in the state today. (Visuals from the Bantwal area) pic.twitter.com/ecFaAmWQX9

आज इन राज्यों में होगी मानसून की एंट्री

मौसम विभाग के मुताबिक केरल और लक्ष्यद्वीप के बाद मानसून दक्षिण राज्यों में बरसने को तैयार है। शनिवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून की एंट्री हो जाएगी।

अरब सागर की ओर बढ़ रहा मानसून

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दक्षिण राज्यों के साथ ही मानसून का सीधा असर मध्य भारत के राज्यों में आने वाले एक दो दिन में देखने को मिलेगा। इनमें प्रमुख रूप से महाराष्ट्र शामिल है।

भारतीय मौसम विभाग, मुंबई के मुताबिक, मानसून धीरे धीरे अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद ये कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में दाखिल हो सकता है।

कोंकण और गोवा में भी झमाझम की तैयारी

महाराष्ट्र में एंट्री लेते ही मानसून का असर ठाणे, रायगड़, दक्षिण कोंकण, पुणे, कोल्हापुर, सातारा और सांगली आदि इलाकों में देखने को मिलेगा।

यहां जोरदार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं यहां से आगे बढ़ते हुए अगले तीन दिन मानसून कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। यानी यहां भी झमाझम बारिश की तैयारी है।

