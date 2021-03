Weather update : दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हल्की बारिश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। बूंदाबांदी की वजह से दिल्ली एनसीआर का मिजाज बदल गया है। इस समय दिल्ली के आसमान में बादल के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है।

Delhi-NCR witnesses a change in weather, as the skies turn dark. Latest visuals from Ghazipur (Delhi-Uttar Pradesh border) border.



India Meteorological Department (IMD) forecasts 'Thunderstorm with hail' in Delhi today. pic.twitter.com/4k8yCmbNQM