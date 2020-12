Weather Update: बर्फीली हवाओं के आगोश में रहेगी दिल्ली, जानें नए साल पर पड़ेगी कितनी ठंड?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold Wave in Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( Cold in North India ) में इस समय भीषण सर्दी पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ( Snowfall ) का ही नतीजा है कि मैदानी क्षेत्र बर्फीली हवाओं ( Cold wave in delhi ) की जद में है। वहीं, मौसम विभाग ( IMD ) ने इस बार दिल्ली में ज्यादा ठंड पड़ने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल पर दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड ( Cold in Derlhi NCR ) पड़ने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 29 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच में जबरदस्त शीत लहर चलेंगी।

मौसम विभाग की अपील- ठिठुरन भरी ठंड में शराब पीने से करें परहेज, जानिए वजह

Data Story: हरियाणा में पति को चारपाई से बांधकर पत्नी से गैंगरेप, भारत में हर दिन 88 रेप

31 दिसंबर का दिन भयंकर शीत लहर की चपेट में रहेगा

मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर का दिन भयंकर शीत लहर की चपेट में रहेगा। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) ने इस दौरान न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही सर्दी के दौरान लोगों को भी पूरी सावधानी बरतने को कहा है। मौसम विभाग ने सर्दी और शीत लहर के दौरान लोगों से अपने घरों में रहने व बहुत आपातकालीन स्थिति में ही बाहर निकलने की अपील की है।

VIDEO: खुले आसमान के नीचे ऐसे रात गुजार रहे किसान, जानें क्या है खाने-पीने का इंतजाम?

उत्तर भारत में 29 दिसंबर से बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के क्षेत्रीय प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर भारत में 29 दिसंबर से बर्फीली हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा, जो 31 दिसंबर यानी साल के आखिरी दिन तक जारी रहेगा। हालांकि 1 जनवरी से दिल्ली में तापमान में कुछ बढोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन शीत लहरों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यही वजह है कि तापमान में गिरावट देखी देखी जा रही है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक तापमान में ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी।