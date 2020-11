Weather Update: देश के पांच से ज्यादा राज्यों में आज बारिश का अलर्ट, दिल्ली में जानलेवा बन रहा प्रदूषण

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में जहां सर्दियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में अब मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 6 नवंबर को देश के पांच से ज्यादा राज्यों में बारिश की संभावनाएं हैं।

आमतौर पर अक्टूबर के अंत में विदाई ले चुका मानसून इस बार नवंबर तक कुछ इलाकों में सक्रिय है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के आगे बढ़ने से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि नवंबर तक दूसरे सप्ताह के बाद ठंड में और इजाफा होगा।

इन राज्यों में बारिश के आसार

आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं तमिलनाडु, केलर और पुद्दुचेरी के कुछ इलाकों में भी अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसेंगे बदरा

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसमें मणिपुर, नागालैंड और असम के कुछ इलाके शामिल हैं।

Delhi: Air Quality Index at 448 in the 'severe' category at ITO, as per Central Pollution Control Board pic.twitter.com/EuHKljE4tO