ठंड ने थामी जिंदगी की रफ्तार: कोहरे की वजह से कई ट्रेन रद्द, कइयों का समय बदला

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi NCR ) समेत समूचे उत्तर भारत ( Cold in North India ) और पहाड़ी राज्यों में सर्दी का कहर जारी है। जबकि कई हिस्सों में घना कोहरे ( Dense Fog ) की शुरुआत हो गई है, जिसकी वजह से यातायात की समस्या खड़ी हो गई है। कोहरे में क्योंकि दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा बनी रहती है, इसलिए रेलवे ने एक जनवरी तक कई गाडिय़ों को रद्द ( trains cancelled due to fog ) कर दिया है, जबकि कइयों की टाइमिंग में बदलाव कर दिया है।

उत्तर पूर्वी रेलवे के CPRO पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड और घने कोहरे को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर से एक जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है।

यहां रद्द की गई ट्रेनों की सूची दी गई है:

ट्रेन संख्या 02571 - गोरखपुर- आनंद विहार टर्मिनस 16 दिसंबर, 20, 23, 27 और 30 जनवरी, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, और 31 के बीच सभी बुधवार और रविवार को रद्द रहेगी।

ट्रेन संख्या 02572 - अनाद विहार टर्मिनस- गोरखपुर 17 दिसंबर, 21, 24, 28, 31 और 4 जनवरी, 7, 11, 14, 18, 21, 25 और 28 दिसंबर के बीच सभी सोमवार और गुरुवार को रद्द रहेगी।

ये ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द हैं:

ट्रेन संख्या 05004 - गोरखपुर- कानपुर अनवरगंज 16 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच प्रयागराज रामबाग से कानपुर के लिए आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ट्रेन संख्या 05003 - कानपुर अनवरगंज- गोरखपुर 16 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच अनवरगंज से प्रयागराज रामबाग तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी।