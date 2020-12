Weather Update: राजधानी दिल्ली में लुढ़का पारा, IMD ने इन राज्यों में बर्फबारी के बीच बारिश का जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ( Snowfall )का दौर जारी है। इस बीच राजधानी दिल्ली में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में ताजा हिमपात के बीच बारिश की संभावना व्यक्त की है।

पहाड़ों पर चल रहे हिमपात के दौर के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में पारा लुढ़का है। इससे कई इलाकों में ठिठुरन बढ़ी है।

अपने ही घर में नजरबंद हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, आप ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

Thunderstorm accompanied with lightning & hail likely at isolated places over Punjab on 11th and thunderstorm accompanied with lightning at isolated places over Haryana & Chandigarh on 11th & 12th December, 2020.