Weather Update: पहाड़ों पर मानसून की दस्तक, उत्तराखंड के कई जिलों में अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather forecast )बदल रहा है। मानसून ( Monsoon ) ने अब कई राज्यों में अपनी आमद दर्ज करवा दी है। केरल ( Monsoon in Kerala ) के बाद महाराष्ट्र ( Rain in Maharashtra ), गोवा ( Rain in Goa ) के साथ अब पहाड़ी इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। गोवा में मंगलवार को जोरदार बारिश के साथ लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं मुंबई में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। सोमवार को दिनभर बादल छाए रहे वहीं महाराष्ट्र अन्य इलाकों में बारिश ( Rain ) ने अपनी दस्तक दे दी है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने आने वाले दो दिन में उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट ( Heavy Rainfall Alert )जारी किया है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand Govt ) ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में 18 जून से प्री मानसून ( Pre Monsoon ) की बारिश शुरू हो जाएगी।

मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के मध्य और दक्षिण भागों में बारिशों का दौर शुरू भी हो गया है। अब पहाड़ों की तरफ बादलों ने अपना रुख बदला है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 18 जून से प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि प्री मानसून की शुरुआत ही भारी बारिश के साथ होने की संभावना व्यक्त की गई है।

18 और 19 जून को देहरादून सहित 6 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 16 और 17 जून को नैनीताल और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक प्री मानूसन 18 जून से उत्तराखंड के ज्यादा जिलों को अपनी जद या गिरफ्त में ले लेगा। यानी प्रदेश के ज्यादा हिस्सों में बारिश शुरू हो जाएगी। इससे पहले भी प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को भी प्रदेश के टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और बागेश्वर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया है।

जबकि देहरादून सहित शेष जिलों में बारिश की संभावना है। 17 जून को टिहरी और हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 11 जिलों में बारिश हो सकती है।

गुरुवार के बाद देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं तेज बौछारों के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

कुमाऊं से होगी बारिश की शुरुआत

उत्तराखंड में मानसून की दस्तक सबसे पहले कुमाऊं में होगी। कुमाऊं क्षेत्र में वर्तमान में भी बारिश हो रही है। लेकिन 17 जून से इसमें तेजी आएगी।