मौसम अपडेटः दिल्ली-एनसीआर में बारिश से लुढ़का पारा, हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम के मिजाज ( Weather Forecast ) ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह रोज के मुताबिक थोड़ी सर्द रही। कई इलाकों में गुरुवार देर रात से ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया था। हालांकि शाम से ही बादलों की लुका-छुपी ने मौसम को खुशनुमा बना दिया था।

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल एक दो दिन मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। वहीं देशभर की बात करें तो 7 से ज्यादा राज्यों में बारिश की संभावना है। जबकि राजस्थान में ओलावृष्टि हो सकती है।

Delhi: Parts of the national capital received light showers this morning. Visuals from Mandi House area. pic.twitter.com/Kzx6w04utv