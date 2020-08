Weather Update: Kerala में Heavy Rainfall के चलते 5 लोगों की मौत, Karnataka में भी Red Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार बदल रहा है। मानसून ( Monsoon in Kerala ) भी कई राज्यों में जरूरत से ज्यादा महरबान नजर आ रहा है। केरल में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला। भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के चलते मुन्नार में बड़ा भूस्खलन ( Landslide ) हुआ है, जिसमें चाय बागानों में काम करने वाले कई मजदूर फंस गए हैं। अब तक इसमें पांच लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

दरअसल यहां पिछले तीन दिन से जोरदार बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बारिश के कारण हर तरफ जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना इडुक्की जिले में शुक्रवार तड़के हुए। यह इलाका पूरी तरह कट गया है। इसलिए राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है।

नई शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, जानें क्यों इस नीति को तैयार करने वाले डॉ. कस्तूरीरंगन हुए भावुक

#WATCH 5 dead in landslide in Idukki's Rajamala, #Kerala; 10 rescued so far



Kerala CM has requested assistance from Indian Air Force for the rescue operation. pic.twitter.com/yWmwXHUxEz — ANI (@ANI) August 7, 2020

राहत और बचाव के लिए NDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। इन इलाके से भारी बारिश के चलते संपर्क टूट गया है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10 लोगों को बचाया गया है। कहा जा रहा है कि करीब 80 लोग यहां रहते हैं।

सीएम ने वायुसेना से किया संपर्क

करीब 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि उन्होंने बचाव कार्यों के लिए राजमाला में हेलीकाप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय वायु सेना से संपर्क किया है।

मूसलाधार बारिश और बाढ़ जैसे हालातों के चलते राहत काम में काफी समस्याएं आ रही हैं। कई सड़कें बह चुकी हैं तो कही इलाके जलमग्न हैं। केरल के राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने कहा, ''स्थिति वास्तव में गंभीर है।''

#Kerala : Rain and landslide disrupt the normal life of people in Kurichiyarmala area of Wayanad. Two houses have been damaged so far in the region. pic.twitter.com/6srhmJmSmP — ANI (@ANI) August 7, 2020

National Disaster Response Force has been deployed to rescue the landslide victims in Idukki's Rajamala. Police, fire, forest and revenue officials also instructed to intensify rescue operation: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/4Z6mJDMlVi — ANI (@ANI) August 7, 2020

पीएम मोदी पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साधा निशाना, जानें किस बात पर जाहिर की चिंता

रेड अलर्ट जारी

भारी बारिश के मद्देनजर वायनाड और इडुकी जिलों के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है। वहीं, चेलियार नदी उफनाने से नीलांबुर शहर में बाढ़ आ गई है।

फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें घटनास्थल पर पहुंच रही हैं।। केरल में हो रही भारी बारिश के बाद अलुवा का शिव मंदिर पानी में डूबा नजर आया है।

कर्नाटक के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी

कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। IMD के मुताबिक तटीय इलाकों में 7 से 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। अगले तीन दिनों तक उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ में मूसलाधार बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है।