कांग्रेस नेता Shashi Tharoor ने PM Modi पर साधा निशाना, जानें किस बात को लेकर जाहिर की चिंता

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ( Shashi Tharoor ) ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) पर निशाना साधा है। दरअसल पांच अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन ( Ram Mandir Bhoomi Pujan Ceremony ) के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 130 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया। उनके इसी जिक्र को लेकर कांग्रेस नेता ने उन पर निशाना साधा है।

दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। फिर चाहे वो कोरोना को लेकर उनकी नीति हो या फिर एनआरसी को लेकर फैसला। शशि थरूर पीएम को घेरते आ रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान दिए पीएम मोदी के संबोधन को लेकर उन पर निशाना साधा है।

शशि थरूर ने पीएम के संबोधन को लेकर जताई चिंता

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 130 करोड़ भारतीयों का जिक्र किया, जबकि भारत की जनसंख्या 138 करोड़ से अधिक है। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि, संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के बाद आठ करोड़ लोगों को भूलना चिंता की बात है।

इतने भर से भला शशि थरूर कहां रुकने वाले थे। आगे उन्होंने कहा कि- अगर 'चूक' अनजाने में हुई तो 'सुधार करने से आश्वासन' मिलेगा।

PM Modi congratulated 130 crore Indians when he spoke at the RamMandir yesterday. But India's population is estimated at 1,38,00,04,385 in mid-2020, a/c to UN data. An omission of 8 crore people is worrying to many, after CAA/NRC. If inadvertent, a correction would be reassuring.