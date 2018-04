नई दिल्ली। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में तेज तूफान ने दस्तक दी है। इस भयंकर बारिश और आंधी से सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौसम विभाग की मानें तो यहां 98 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चल रही हैं। बारिश और आंधी ने सबकुछ अस्त-व्यस्त कर दिया है। शहर का यातायात व अन्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। आंधी में चौपट हुई पावर सप्लाई के कारण मेट्रो व ट्रेन सुविधाएं भी प्रभावित हो गई।

#WestBengal: 4 dead in Kolkata & 4 dead in Howrah after strong winds hit several parts of the state. More than 24 trains are running late from Howrah station. pic.twitter.com/tdjePzq4zZ