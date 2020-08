West Bengal : देश की मुख्यधारा में लौटा नक्सली नेता, कहा - भटककर गलत रास्ते पर चला गया था

नई दिल्ली। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) के नक्सलियों का भी मन बदलने लगा है। इसका ताजा मामला 74वें स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day ) पर पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ( Midnaour ) में दुखने को मिला। मिदनापुर में एक दुर्दांत व पूर्व नक्सली नेता ( Naxal leader ) प्रसंता महतो ( Prasanta Mehto ) ने केवल स्वतंत्रता दिवस पर झंडा पहराया बल्कि राष्ट्रगान (National anthem ) भी गाया। उसके बाद उसने बच्चों के बीच मिठाइयां भी बांटी।

West Bengal: A former Naxal leader hoisted the National Flag and celebrated the 74the Independence Day with locals in West Medinipur district yesterday. He said, "I joined the mainstream after I realised that I was on the wrong track." pic.twitter.com/d54g9WFZse