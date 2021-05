स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया ट्वीट, बताया- ब्लैक फंगस से कैसे निपटें, क्या करें और क्या नहीं

नई दिल्ली।

कोरोना महामारी (Coronavirus) की दूसरी लहर का कहर देशभर में अभी भी जारी है। इसी के साथ-साथ अब ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस का संक्रमण भी तेजी से फैलने लगा है। बीते एक हफ्ते में देशभर में इसके सैंकड़ों केस सामने आ चुके हैं। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक ट्वीट किया है और लोगों को सलाह दी है कि इस संक्रमण से किस तरह अपना बचाव करें।

बीते कुछ हफ्तों में यह सामने आया है कि यदि ब्लैक फंगस की जानकारी या इसके लक्षण जल्दी दिख जाएं और इसका सही तरीके से इलाज हो तो इस जानलेवा संक्रमण पर लगाम कसी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले लोगों में इस संक्रमण के आते ही जो दहशत होती है, उसे दूर करना होगा और उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरनी होगी, जिससे संक्रमित व्यक्ति इससे लड़ सके। हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में चार स्लाइड में लोगों को बताया है कि किस तरह इस संक्रमण की पहचान की जाए और इससे बचा कैसे जाए। तो आइए जानते हैं इस संक्रमण को लेकर पूरी जानकारी और कैसे इससे बचें-

क्या है ब्लैक फंगस

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने ट्वीट में चार स्लाइड शेयर किए हैं। इसकी पहली स्लाइड में उन्होंने बताया है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस होता क्या है। इसमें उन्होंने बताया है कि म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल संक्रमण है। यह उन लोगों में देखने को मिल रहा है, जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है और यह वातावरण में फैले रोगाणुओं से लडऩे में अक्षम साबित हो रहा है। ब्‍लैक फंगस मरीज के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी में कई मरीजों के आंखों की रोशनी जा चुकी है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी के गलने की भी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम दूसरी परेशानियां हैं। अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया गया तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है।

#Mucormycosis, commonly known as '#BlackFungus' has been observed in a number of #COVID19 patients recently.



Awareness & early diagnosis can help curb the spread of the fungal infection. Here's how to detect & manage it #IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/lC6iSNOxGF