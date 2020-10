कब शुरू होंगी International Flights? नागरिक उड्डयन मंत्री ने दी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों ( International Flights ) का भविष्य अब कोरोना वायरस वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर है। मार्च-अप्रैल तक ट्रैवल बबल की व्यवस्था जारी रहेगी या नहीं, सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "यह कहना मुश्किल है कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसने अपनी सीमाओं को पूरी तरह से खोल दिया है। यह एक वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करता है क्योंकि एक बार वैक्सीन होने के बाद देशों को अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा।"

दरअसल, कई देशों ने आपस में एयर बबल समझौता कर रखा है। इसके तहत दोनों देशों की एयरलाइंस को यात्रियों को ले जाने की अनुमति देने के लिए देशों के बीच एयर बबल की विशिष्ट व्यवस्था हैं। नियमित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवाओं को 31 अक्टूबर तक निलंबित कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने संकेत दिया कि यह निलंबन मार्च-अप्रैल तक होने की संभावना है।

