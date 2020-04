भारत में लॉकडाउन का फैसला सही, वरना भुगतने पड़ते यूरोप और अमेरिका जैसे परिणाम: WHO

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ भारत की तरफ से उठाए गए लॉकडाउन ( Lockdown in India ) के कदम को विश्व स्वास्थ्य संगठन ( WHO ) ने साहसिक कदम बताया है। WHO के डॉक्टर डेविड नाबारो ने कहा, भारत कोरोना ( Coronavirus in India ) के खिलाफ लड़ाई में अहम योद्धा है। भारत ने जल्द लॉकडाउन का कदम उठाकर कोरोना ( COVID-19 Updates ) के खतरे को काबू में कर लिया। अगर इस फैसले में भारत देरी करता तो इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ते।