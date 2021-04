CoWIN पर रजिस्ट्रेशन के बाद भी इसलिए नहीं मिल रहा है Covid-19 Vaccination का अप्वाइंटमेंट

नई दिल्ली। कोविन वेबसाइट पर बुधवार शाम 4 बजे से 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्तियों लिए कोविड-19 वैक्सीन पंजीकरण शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत में ओटीपी आने में देरी और सर्वर क्रैश जैसी परेशानी के बाद Cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और शुरुआती तीन घंटों के भीतर 79,65,720 लोगों को पंजीकृत किया गया। हालांकि कई घंटों बाद भी तमाम यूजर्स को 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीके लगाने वाले अस्पताल नहीं मिले। इस बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने स्पष्टीकरण दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोग कब वैक्सीन की अप्वाइंटमेंट पा सकेंगे।

राज्यों के आधार पर स्लॉट

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आरएस शर्मा ने कहा कि स्लॉट की उपलब्धता राज्यों और निजी अस्पतालों पर निर्भर करती है। जब राज्य और निजी अस्पताल अपने केंद्रों, वैक्सीन की कीमतों आदि के विवरण के साथ ऑनलाइन आते हैं, तो लोग अप्वाइंटमेंट बुक करने में सक्षम होंगे। कुछ राज्य और अस्पताल 1 मई या उसके बाद इस पर आ सकते हैं।

वास्तव में बुधवार को पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने Covishield की कीमत में 100 रुपये कमी की घोषणा करते हुए इसे 400 रुपये प्रति खुराक से 300 रुपये कर दिया। इसलिए राज्य स्वयं निर्माताओं से वैक्सीन की खुराक मंगवाने की प्रक्रिया में हैं। एक बार जब वे तैयार हो जाते हैं, तो Cowin.gov.in पर स्लॉट दिखाए जाएंगे।

Cowin Portal is working. There was a minor glitch at 4 PM that was fixed. 18 plus can register. pic.twitter.com/c94fpoURcT

पंजीकरण और अप्वाइंटमेंट बुकिंग में अंतर

यूजर्स को अपने मोबाइल नंबरों पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से बुधवार को CoWIN पर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति दी गई थी। पंजीकरण के लिए, व्यक्ति को फोटो आईडी कार्ड (उदाहरण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड आदि) के नंबर, उस पर अंकित नाम, लिंग, जन्म वर्ष को ऑनलाइन भरना है। इस जानकारी को देने के बाद पंजीकरण हो जाएगा।

पंजीकरण के बाद जब अगली बार आप Cowin.gov.in पर लॉग इन करेंगे, तो आपको फिर से अपना फोन नंबर देना होगा और एक ओटीपी मिलेगा, लेकिन आपको फिर सीधे अप्वाइंटमेंट बुकिंग के पेज पर पहुंचा दिया जाएगा।

शर्मा ने कहा, "जब भी राज्य इसमें आएंगे, हम घोषणा करते रहेंगे। हम सार्वजनिक रूप से जानकारी देंगे। लोगों को सलाह है कि आप लॉग इन करें और केवल तभी अप्वाइंटमेंट हासिल करें जब आपको स्लॉट उपलब्ध दिखें।"

क्या CoWIN लोड ले सकता है?

बुधवार को शाम 4 बजे कुछ मिनटों के लिए वेबसाइट क्रैश होने से पहले शर्मा ने बताया कि CoWIN ने एक दिन में लगभग 50 लाख लोगों को पंजीकृत किया है। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म (वेबसाइट) दोगुनी संख्या के लिए तैयार है। बुधवार को एक घंटे में 35 लाख लोग पंजीकृत हुए। शर्मा ने कहा, "हमने 1.5 घंटे में 87 लाख एसएमएस डिलीवर किए।"

क्यों CoWIN पर केंद्र सरकार के अस्पतालों का उल्लेख नहीं है

1 मई से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण में केंद्र सरकार के अस्पताल 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करेंगे। इन अस्पतालों में स्लॉट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी।

मिलेगी वैक्सीनेशन सेंटर्स और टीके के दाम की पूरी जानकारी

उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी दोनों केंद्रों की जानकारियों पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। उन्होंने कहा, "प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध टीकों की कीमतों को प्रदर्शित करेगा। लोग अलग-अलग केंद्रों पर दी जाने वाली वैक्सीन के प्रकार भी जान सकते हैं। ऐप विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी गई कीमतों को भी प्रदर्शित करेगा। प्लेटफ़ॉर्म यह प्रदर्शित करेगा कि कौन सा अस्पताल किस कीमत पर कौन सी वैक्सीन लगा रहा है। निजी केंद्रों के लिए टीकों का प्रकार और मूल्य दिखाई देगा।"

There have been 79,65,720 registrations on Co-WIN today, most of these in the last three hours (16:00-19:00) and mostly of 18-44 age group. We have seen a traffic of 55,000 hits per second. System functioning as expected. pic.twitter.com/AgLt3fMB7Z