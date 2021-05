Cyclone Yaas से निपटने के लिए तैयारियां तेज, अगले 24 घंटे काफी अहम, पूर्वी रेलवे ने 29 मई तक रद्द की 25 ट्रेनें

नई दिल्ली। देश में साल का दूसरा चक्रवाती तूफान यास ( Cyclone Yaas ) जल्द ही दस्तक देने वाला है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बचाव एवं राहत टीमों को वायुमार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। यही नहीं रक्षा विमानों और नौसैनिक पोतों को सतर्क रहने को कहा गया है।

हाल में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान Tauktae की तरह तूफान Yaas को लेकर भी खतरा बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी तटीय इलाकों में दस्तक देने अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल और ओडिशा पर मंडरा रहे चत्रवाती तूफान यास के खतरे को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस फैसले की जानकारी दी और रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी साझा की।

मौसम विभाग (IMD) ने बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चक्रवाती तूफान 'यास' (Yaas Cyclone) में बदलने की संभावना जताई है और उसके 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तट पर पहुंचने का अनुमान जताया है।

165 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास भी ताउते की तरह ही बड़ा खतरा बन चुका है। इस दौराना दोनों राज्यों में हवा 155 से 165 किमी प्रति घंटे से 185 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है।

आपको बता दें कि पिछले वर्ष पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान अम्फान की तीन मिनट में हवा की रफ्तार 240 किमी प्रति घंटा हो गई थी, जिसके कारण 80 लोगों की जान चली गई थी।

NDRF की 85 टीमे तैनात

तूफान यास के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था चाकचौबंद की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF, सेना और तटरक्षक बल को सुरक्षा में तैनात किया जा रहा है।

NDRF की 85 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से 32 को बंगाल में और 28 को ओडिशा में तैनात किया गया है।

इन राज्यों पर भी असर

ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा दक्षिण के कुछ तटीय राज्यों में भी चक्रवाती तूफान का असर दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि इन राज्यों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

इनमें कुछ टीमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात की गई हैं।

'नबन्ना' से ममता बनर्जी रखेंगी सीधी नजर

बंगाल सरकार ने राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसे मंगलवार और बुधवार को ममता बनर्जी खुद संचालित करेंगी।

अगले 24 घंटे अहम

IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहे चक्रवाती तूफान यास के 24 मई यानी सोमवार की सुबह तक एक चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान है। वहीं अगले 24 घंटे काफी अहम हैं, क्योंकि इस दौरान यास एक बेहद उग्र चक्रवाती तूफान में तब्‍दील हो सकता है।





