ट्रंप के बयान से भड़का अफगानिस्तान, अमरीका से मांगी सफाई

कंधार। अफगानिस्तान में शांति बहाली को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान में वे एक सप्ताह में युद्ध को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लाखों लोगों को जान गवांनी पड़ सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के कार्यालय ने मंगलवार को फौरन आपत्ति जताया और काबुल स्थित अमरीकी दूतावास से स्पष्टीकरण मांगा।

ट्रंप ने सोमवार को कहा 'यदि मैं युद्ध जीतना चाहूंगा तो, अफगानिस्तान का सफाया हो जाएगा’। 'ऐसा करने में मुझे केवल 10 दिन लगेंगे’। हालांकि ट्रपं ने यह नहीं बताया कि यह कैसे किया जाएगा।

कश्मीर पर ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष एकजुट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जवाब

बता दें कि अमरीका यात्रा पर पहुंचे इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में युद्ध को समाप्त करने सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

ट्रंप ने कहा कि हम खुद को निकालने के लिए पाकिस्तान और अन्य लोगों के साथ काम कर रहे हैं। न ही हम पुलिसकर्मी बनना चाहते हैं, क्योंकि मूल रूप से हम अभी पुलिसकर्मी हैं और हमें पुलिसवाला नहीं समझा जाना चाहिए।

Afghanistan Government issues press release over US President Donald Trumps's remarks on Afghanistan yesterday. pic.twitter.com/aiTkxAe3uE