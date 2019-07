कश्मीर पर ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष एकजुट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim) को लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप के बयान से देश की राजनीति में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इस मसले को लेकर मंगलवार को संसद में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थिगित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर ट्रंप के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब देने को कहा।

GN Azad,Congress:No matter which govt was in power at Centre in past,our foreign policy has been that Kashmir is bilateral issue&no 3rd party can intervene &President Trump knows it,I don't think President Trump would tell Pakistan's PM that India's PM has asked the US to mediate pic.twitter.com/A2VYd5dQvX — ANI (@ANI) July 23, 2019

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ( congress leader ghulam nabi azad ) ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अतीत में केंद्र में कोई भी सरकार सत्ता में थी, हमारी विदेश नीति यह रही है कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

UPA Chairperson Sonia Gandhi on being asked if Congress will seek a reply from PM in Parliament on 'statement of US President Trump that PM Modi had asked Trump to mediate in Kashmir issue': You will see it in the House. We will raise the issue and Congress is raising now also. pic.twitter.com/uKYRFRBjYc — ANI (@ANI) July 23, 2019

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ( US President Donald Trump ) इसे जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रम्प पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( Pak PM Imran khan ) को यह बताएंगे कि भारत के पीएम ने जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) मसले पर अमरीका से मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim) करने को कहा है।

#WATCH: EAM S Jaishankar speaks in Rajya Sabha over the statement of US President Donald Trump that Prime Minister Narendra Modi had asked him to mediate in Kashmir issue. He says, "I would like to categorically assure the House that no such request has been made by PM Modi..." pic.twitter.com/gWjAa32bMO — ANI (@ANI) July 23, 2019

वहीं, सप्रंग अध्यक्ष सोनिया गांधी ( UPA Chairperson Sonia Gandhi ) ने की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से संसद में इस मसले को जोर-शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठा रही है।

Rajya Sabha adjourned till 2 PM, following an uproar by Opposition MPs where there were raising slogans of "Pradhanmantri jawab do,jawab do,jawab do". They're seeking a reply from PM in Parliament on statement of US President that PM Modi had asked him to mediate in Kashmir issue pic.twitter.com/ogTM88hWSW — ANI (@ANI) July 23, 2019

ट्रंप के बयान पर राज्यसभा में हंगामा

कश्मीर मुद्दे पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) के बयान को लेकर मंगलवार को राज्यसभा में हंगामा हो गया जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ट्रंप ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात से पहले संवाददाताओं से कहा था कि जापान में जी-20 सम्मेलन से इतर मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता ( Trump Kashmir Mediation Claim) करने का आग्रह किया था।