काबुल से सुरक्षित निकाले गए 135 भारतीय दोहा के रास्ते आएंगे भारत

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय विदेश विभाग और दूतावास ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों में काबुल से दोहा पहुंचे 135 भारतीयों का पहला दल भारत लाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार अभी अफगानिस्तान में लगभग 400 भारतीय फंसे हुए हो सकते हैं।

1st batch of 135 Indians who were evacuated 4m Kabul to Doha over past days being repatriated tonight to India. Emb officials provided consular&logistics asst to ensure their safe return. We thank Qatar authorities n all concerned for making this possible@MEAIndia@DrSJaishankar pic.twitter.com/xueNYg6K1F