Mexico: Corona संकट में गरीबों का मसीहा बने ड्रग्स तस्कर, लोगों तक पहुंचे रहे हैं खाने-पीने का सामान

मेक्सिको सिटी। पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी ( coronavirus ) से जूझ रही है। इसमें लेटिन अमरीकी ( Latin America ) देश मेक्सिको ( Mexico ) भी कोरोना संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार की ओर से लॉकडाउन जैसे जरूरी एहतियातन कदम उठाए गए। इस लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण काफी लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे में गरीबों की मदद के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाओं के तहत मदद करने की कोशिश भी की। लेकिन अब सरकार की ओर से मदद पर्याप्त मदद नहीं मिल पाने का आरोप लोग रहे हैं।

इस बीच अब ड्रग्स तस्करों का स्वर्ग कहे जाने वाले मेक्सिको ( Mexico is known as paradise for drug smugglers ) में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। मेक्सिको के कुछ ताकतवर ड्रग्स तस्कर कोरोना महामारी के इस मौके को अपने फायदे के तौर पर भुनाने में लगे हुए हैं, ताकि उनकी छवि एक समाजसेवी के तौर पर बनी रहे। ये ड्रग्स तस्कर गरीबों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ड्रग्स के व्यापार को भी आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं।

मेक्सिको: ड्रग्स तस्करों ने 6 बच्चों समेत 9 अमरीकियों की गोली मारकर की हत्या

बीते दिनों ये देखा गया कि लॉकडाउन ( Lockdown ) में तनाव, अकेलापन और आर्थिक तंगी के बीच सभी नशीली दवाओं के दुरुपयोग काफी बढ़े हैं। अमरीकन जर्नल ऑफ मैनचेस्टर केयर में मार्सेलिना जैस्मीन सिल्वा और जकरी केली ( Marcelina Jasmine Silva and Zakary Kelly ) लिखती हैं कि अमरीकियों ने 2016 में अवैध दवाओं पर अनुमानित 150 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। 2007 और 2018 के बीच, मेक्सिको में अपराधियों से 150,000 से अधिक आग्नेयास्त्र को जब्त किया गया था। ड्रग्स तस्कर ( Drugs smuggler ) खुद को गरीबों का गॉडफादर के तौर पर पेश कर रहे हैं। वे अब खाने-पीने का सामान व अन्य जरूरी चीजों के पैकेट को 'गल्फ कार्टेल' का लेबल लगाकर मेक्सिको के गरीबों में बांट रहे हैं, जो कोरोना के इस संकट में संघर्ष कर रहे हैं।

गरीबों तक खाना पहुंचा रहे हैं ड्रग्स तस्कर

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, मैक्सिको राज्य की पहाड़ियों में ला लोमा डे कॉन्सेप्सिकॉन के रामशेकले गांव ( ramshackle village of La Loma de Concepcíon ) में ड्रग्स तस्करों के गुर्गों ने लोगों को खाना खिलाया। एक 58 वर्षीय फूल किसान इरेनेयो ने बताया कि उनकी दो किशोर भतीजियों ने खाने के पैकेट लिए हैं, जिसे 'नार्को डेस्पेन्सस' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल में लगभग 200 लोगों ने जिनमें कई किशोरों या बच्चों ने दूध, चीनी, साबुन, चावल, सेम प्लास्टिक बैग प्राप्त किए। इरेनेयो ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भी आपके पास मदद के लिए आता है उसका समर्थन ले लेना चाहिए। इस क्षेत्र में ड्रग्स तस्कर 'ला फैमिलिया मिचोआकाना' का प्रभाव है।

वहीं दूसरी ओर सैंटियागो में एक 31 वर्षीय किसान गुआडेनियो जिमेनेज़ ने कहा कि वह इन लोगों के खिलाफ है। वे लोग ईमानदार लोगों से जो लेते हैं, उसे देते हैं। मानव तस्करी और यौन तस्करी ( human smuggling and Sex, trafficking ) सहित कई तरह के अपराध इन लोगों के काम का हिस्सा है। वे अपहरण और जबरन वसूली ( kidnapping and extortion ) में भी संलग्न हैं। इधर, ड्रग्स तस्करों की ओर से गरीबों को खाद्य राहत पहुंचाने का मामला सोशल मीडिया पर भी छा गया है और दुनियाभर में सुर्खियां बटोर रहा है। इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गया है।

मेक्सिको: कुख्यात ड्रग्स तस्कर अल चापो का बेटा गिरफ्तार, समर्थकों ने पुलिस व सुरक्षा बलों पर बोला हमला

एक राजनीतिक वैज्ञानिक लोरेंजो मेयर ( Lorenzo Meyer ) ने कहा, 'यह प्रतीकात्मक है।' कोरोना के इस संकट में आपातकाल का फैयदा उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं, खुद को वामपंथी बताने वाले राष्ट्रपति लोपेज़ ओबार्डोर ( President Andrés Manuel López Obrador ) ने किसानों को फर्टिलाइजर देने और छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उदार सामाजिक कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ाने का वादा किया है।