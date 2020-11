Donald Trump ने पहली बार माना राष्ट्रपति चुनाव में बाइडन की हुई जीत

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि अमरीकी चुनाव में जो बाइडन ने जीत दर्ज की। उन्होंने आधारहीन दावों के साथ एक ट्वीट में कहा कि मतदान की गिनती में उनके खिलाफ धांधली हुई।

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

ट्रंप ने बाइडन पर आरोप लगाया है कि एक रणनीति के तहत बाइडन ने परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की है। इस तरह से चुनाव परिणामों को कम करने की कोशिश में कई माह तक रणनीति बनाई है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य के परिणामों को उलट दिया जाएगा जिसने बाइडन को जीत दिलाई।

ट्रंप ने कई और ट्वीट कर चुनाव धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। ट्रंप प्रशासन के निर्णय ने बाइडन को मान्यता नहीं दी है। विजेता ने बाइडन और उनकी टीम को सरकारी कार्यालय की जगह तक पहुँचने से रोक दिया।

तीन नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत से काफी कम सीटें मिलने के बाद ट्रंप ने अब तक आधिकारिक रूप से अपनी हार स्वीकार नहीं की है। बाइडन में 270 इलेक्टरोल वोट का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं ट्रंप इससे काफी पीछे हैं। उन्होंने कुछ प्रमुख राज्यों में कानूनी लड़ाई शुरू की है, मगर अब तक वे अपने दावों को सही साबित करने वाले सुबूत पेश नहीं कर पाये हैं।

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!