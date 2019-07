वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे और ब्रिटेन के राजदूत को 'मुर्ख' करार दिया है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दो-टूक कहा कि वह देश में ब्रिटेन के राजदूत से अब आगे किसी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। दरअसल, अमरीका में ब्रिटेन के राजदूत किम डारोक का राजनयिक केबल लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने ट्रंप के प्रशासन को अकुशल और अयोग्य बताया है।

बचाव की मुद्रा में ब्रिटेन

ट्रंप ने डारोक के बारे में ट्वीट किया कि वह राजदूत को नहीं जानते। अमरीका में उन्हें कोई पसंद नहीं करता हैं। उनके बारे में किसी के अच्छे विचार नहीं हैं। वहीं ब्रिटेन इस घटना के बाद से रिश्तों में आई खटास को दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है।

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...