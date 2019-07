ट्रंप-इमरान मीटिंग: कश्मीर विवाद पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की पहल, कहा- मध्यस्थता के लिए तैयार

वाशिंगटन। अमरीका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का सोमवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में स्वागत किया। इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

इस दौरान हजारों की संख्या में अमरीकी-पाकिस्तानी नागरिक मौजूद रहे। व्हाइट हाउस में पीएम इमरान खान के साथ विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और अन्य नेता भी मौजूद रहे।

व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान, ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर 'अभी हमारी बहुत मदद कर रहा ह'। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद की मध्यस्थता करने की भी पेशकश की।

इमरान खान ने उठाया कश्मीर मुद्दा

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कश्मीर मामले पर मध्यस्थता करने की बात कही है।

ट्रंप ने कहा कि यदि न्योता मिला तो पाकिस्तान जाना चाहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि कश्मीर समस्या सुलझाने में वह मदद कर सकते हैं तो जरूर करेंगे।

इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्रंप के साथ मुलाकात करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया। इमरान खान के ट्रंप से कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता की मांग की, जिसपर ट्रंप ने कहा वह जरूर कोशिश करेंगे।

आतकंवाद समेत कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा

ट्रंप प्रशासन के अनुसार, सत्ता संभालने के बाद से व्हाइट हाउस में इमरान खान की पहली यात्रा संभावित रूप से रणनीतिक सहयोगियों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार कर सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच एक स्थिर साझेदारी बनाएगी और संबंधों को मजबूत करेगी।

विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा 'पीएम इमरान खान ने ट्रम्प से हाथ मिलाते हुए कहा: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां 'नया पाकिस्तान' के अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शित करने और द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए हैं'

उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल

कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता को लेकर ट्रंप की ओर से दिए गए बयान पर भारत में सियासत शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि क्या भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित करने जा रही है।

कश्मीर पर मध्यस्थता के लिए तीसरे पक्ष की भागीदारी पर भारत सरकार की स्थिति को स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने अपना स्टैंड बदल दिया है?

व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों नेता वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच एक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने के लिए सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसने बहुत अधिक संघर्ष देखा है।

दोनों नेताओं ने बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आतंकवाद, रक्षा, ऊर्जा, और व्यापार शामिल हैं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए स्थितियां बनाने और दोनों देशों के बीच स्थायी साझेदारी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई।

इमरान खान की इस यात्रा में कई बातें खास हैं।

पाक पीएम इमरान खान अपना पद संभालने के बाद पहली बार अमरीका यात्रा पर पहुंचे हैं।

पहली बार वाइट हाउस में पीएम के साथ दो शीर्ष जनरलों का आगमन हुआ है।

ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी भी पाकिस्तानी पीएम का यह पहला अमरीका दौरा है।

हाफिज सईद की गिरफ्तारी के खबरों के बीच यह दौरा काफी अहम है।

अमरीका द्वारा रक्षा सहयोग पर रोक लगाए जाने के बाद इमरान खान-डोनाल्ड ट्रंप की पहली आधिकारिक मुलाकात है।

