पाकिस्तानियों की हरकत का भारतीयों ने दिया करारा जवाब, भारतीय उच्चायोग में फैलाई गंदगी को साफ कर किया शर्मिंदा

लंदन। कश्मीर के मामले को लेकर भड़के पाकिस्तानियों ने पिछले दिनों ब्रिटेन में स्थित भारतीय उच्चायोग की इमारत को अंडे फेंकर गंदा करने का प्रयास किया था। इसे लेकर अब यहां रह रहे भारतीयों ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने इमारत को गंदा करने वाली तस्वीर को शेयर कर पाकिस्तानियों को शर्मिंदा कर दिया है। भारतीयों ने मिलकर इस इमारत को साफ किया। इसकी तारीफ ब्रिटिश मीडिया ने भी की है। यह अभियान भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्याम, कर्मचारियों और वहां मौजूद इंडियन कम्युनिटी के लोगों द्वारा चलाया गया।

High Commissioner led the efforts of the Indian community and officers and staff of the High Commission to clean the mess made by the protest of 3 September outside the India House. Swachh Bharat: Shreshth Bharat! @DrSJaishankar @MEAIndia @UKinIndia @foreignoffice @DominicRaab pic.twitter.com/Mjt0hsL5YI