India को मिला America का साथ, पोम्पियो बोले- सीमा विवाद पर Indian Army ने China को दिया करारा जवाब

वाशिंगटन। पूर्वी लद्दाख सीमा ( Eastern Ladakh Border ) के गलवान घाटी ( Galwan Valley ) में भारत-चीन सैनिकों ( India China Army ) के बीच बीते 15 जून की रात हुए हिंसक घटना को लेकर एक बार फिर से भारत को अमरीका ( India America Relation ) का साथ मिला है और चीन ( China ) को मुंह की खानी पड़ी है। अमरीका ने बुधवार को सीमा विवाद ( Border Dispute ) को लेकर चीन को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा है।

अमरीका ने कहा कि चीन ने जिस तरह से पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प में 'आक्रामकता' दिखाई, भारतीय सेना ( Indian Army ) ने बेहतर तरीके से उसका जवाब दिया है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ( US Secretary of State Mike Pompeo ) ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच जारी तनाव ( India China tension ) को लेकर मैंने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ( Indian Foreign Minister S.K. Jaishankar ) से कई बार बातचीत की है। चीन ने आक्रामकता दिखाई, जिसका बेहतर और करारा जवाब भारत ने दिया है।

Ladakh में भारत के आगे झुका चीन, NSA Ajit Doval की रणनीति से PLA पीछे हटने को तैयार

पोम्पियो ने आगे कहा कि दुनिया ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ( Chinese Communist Party ) का असली रंग देख लिया हैं और मैं पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त हूं कि दुनिया के मुक्त लोग खतरे को समझते हुए एक साथ आएंगे। दुनिया पर जनरल शी जिनपिंग ( Xi Jinping ) का प्रभाव स्वतंत्र और लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन अपने कई पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद पैदा कर रहा है। दुनियाभर के देशों को चीन को ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) ने इसे गंभीरता से लिया है।

#WATCH - I have spoken with Foreign Minister S Jaishankar a number of times about this. Chinese took incredibly aggressive actions and Indians have done their best to respond to that: Mike Pompeo, US Secretary of State on India-China border tensions pic.twitter.com/eJEVZkM9Ez