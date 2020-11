श्री लंका के PM समेत कई अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों ने दी भारतवासियों को दिवाली की बधाई

नई दिल्ली। दीपावली हिंदू त्योहारों में से एक है और इसे 5 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। यह कार्तिक महीने के 15 वें दिन मनाया जाता है और हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार इस महीने को सबसे पवित्र माना जाता है। इस साल, दिवाली आज यानी 14 नवंबर को मनाई जा रही है।

Happy #Deepavali to those celebrating the Festival of Lights in #lka and around the world. Lighting a lamp at this joyous occasion, symbolizes the spiritual victory of light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. Have a happy, safe and peaceful Deepavali. pic.twitter.com/G70XEUJzUX