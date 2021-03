मंगल पर पहली बार चला NASA का रोवर, 33 मिनट में तय की 21 फीट की दूरी

नई दिल्ली। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी (NASA) की ओर से मंगल पर भेजे गए पर्सवियरेंस रोवर (Perseverance rover) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस रोवर ने पहली बार अपनी लैंडिंग की जगह से हलचल की है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मानें तो ये हलचल मंगल को लेकर की जा रही खोज में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

मंगल ग्रह पर भेजा गया नासा का रोवर गुरुवार यानी 4 मार्च को पहली बार अपनी लैंडिंग वाली जगह से सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। इस दौरान रोवर ने करीब 22 फीट की दूरी तय की है।

"Our first drive went incredibly well. [...] You can see the wheel tracks that we left on Mars. I don't think I've ever been happier to see wheel tracks, and I've seen a lot of them." — @NASAJPL's Anais Zarifian describes a milestone for @NASAPersevere. pic.twitter.com/gewrGoLsRa