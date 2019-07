महिला सांसदों पर ट्रंप की टिप्पणी से न्यूजीलैंड पीएम जैसिंडा अर्डर्न नाराज, कहा- नस्लभेद मंजूर नहीं

विलिंगटन। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने मंगलवार को डेमोक्रेटिक कांग्रेस की महिला सदस्यों के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स की निंदा की । उन्होंने कहा कि आमतौर पर उन्हें राजनीति करना पसंद नहीं है, लेकिन वह ट्रंप की बात को पूरी तरह से नकारती हैं।

गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अश्वेत महिला सांसदों पर रविवार को बेहद आपत्तिजनक नस्लीय टिप्पणी की थी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वे अमरीका छोड़कर अपने उजड़े और अपराध ग्रस्त देशों में लौट जाएं, जहां से वे आई हैं।

#NewZealand Prime Minister #JacindaArdern on July 16 said she "completely and utterly" disagreed with #US President #DonaldTrump's racist tweets against four non-white #Democratic Congresswomen.



Photo: IANS pic.twitter.com/RNtA3ILvMR