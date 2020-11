Joe Biden की जीत पर पाकिस्तान गदगद, पीएम इमरान खान और नवाज शरीफ ने दी बधाई

इस्लामाबाद। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव ( US President Election 2020 ) में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बिडेन की शानदार जीत पर समर्थकों में खुशी की लहर है और सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। इन सबके बीच दुनियाभर से बिडेन को जीत की बधाई मिलनी शुरू हो गई है।

बिडेन की शानदार जीत पर पाकिस्तान ( Pakistan ) में खुशी की लहर है। पाकिस्तान सरकार बिडेन की जीत पर काफी उत्साहित है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनियाभर के कई मंचों से पाकिस्तान को लताड़ लगाई उससे इस्लामाबाद की काफी किरकिरी हुई है।

ट्रंप के चार साल के कार्यकाल में पाकिस्तान और अमरीका के रिश्तों में काफी तल्खी आई है और दूरियां बढ़ी है। हालांकि अब बिडेन की जीत के बाद इमरान सरकार को उम्मीद है कि अमरीका और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होगा और नजदीकियां बढ़ेगी।

इन सबके बीच प्रधानमंत्री इमरान खान समेत कई बड़े-बड़े नेताओं ने जो बिडेन को जीत की बधाई है। इमरान खान को उम्मीद है कि बिडेन सरकार के साथ अवैध टैक्स चोरी समेत कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने को लेकर चर्चा होगी।

Congratulations @JoeBiden & @KamalaHarris. Look forward to President Elect Biden's Global Summit on Democracy & working with him to end illegal tax havens & stealth of nation's wealth by corrupt ldrs. We will also continue to work with US for peace in Afghanistan & in the region