UAE पहुंचे पीएम मोदी, क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद से होगी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

पेरिस। चार दिनों के लिए तीन देशों के दौरे के पहले पड़ाव पर फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपनी फ्रांस यात्रा समाप्त कर संयुक्त अरब अमीरात ( UAE ) पहुंच चुके है।

यहां पीएम मोदी UAE के क्राउन प्रिंस शेख मुहम्मद बिन जायेद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बात करेंगे।

United Arab Emirates: Prime Minister Narendra Modi arrives at Abu Dhabi. PM would be meeting the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan to discuss bilateral, regional and international matters of mutual interest. pic.twitter.com/m5rW3yXkXH

पीएम मोदी सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' से होंगे सम्मानित

बता दें कि पीएम मोदी क्राउन प्रिंस के साथ संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी करेंगे। इसी के साथ मोदी विदेशों में कैशलेस लेनदेन के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए औपचारिक रूप से रुपे कार्ड लॉन्च करेंगे।

कश्मीर मामले पर फ्रांस की पाकिस्तान को हिदायत, 'आक्रामकता न दिखाएं, तनाव ना बढ़ाएं'

प्रधानमंत्री UAE सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ जायद' भी प्राप्त करेंगे। UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और देश में कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है।

MEA प्रवक्ता ने किया था ट्वीट

इससे पहले शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया था, 'भारत-फ्रांस द्विपक्षीय संबंध मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबु धाबी के लिए रवाना हुए हैं।’

इमरान खान ने भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का लगाया आरोप, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर किया कटाक्ष

बता दें कि UAE के बाद पीएम मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए फिर से फ्रांस लौटने से पहले बहरीन की भी यात्रा करेंगे। UAE में प्रधानमंत्री मोदी अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

India-France bilateral relations have gone from strength to strength.



After the successful conclusion of the first leg of his 3-country visit, PM @narendramodi embarks for Abu Dhabi. pic.twitter.com/BgNqXNgikx