स्विट्जरलैंड पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद, तीन देशों की 9 दिवसीय दौरे पर पत्नी भी हैं साथ

स्विट्जरलैंड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस वक्त तीन देशों के दौरे पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कोविंद बुधवार देर रात स्विट्जरलैंड पहुंचे। इस दौरे पर उनकी पत्नी सविता कोविंद भी उनके साथ हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति ने आइसलैंड की तीन दिवसीय यात्रा संपन्न की है।

Bern, Switzerland: In the second leg of his three nations visit, President Ram Nath Kovind, along with his wife Savita Kovind, arrives in Switzerland after concluding his visit to Iceland. pic.twitter.com/Q88fo87W25