अंतरिक्ष यात्रा कर धरती पर लौटे ब्रिटिश अरबपति Richard Branson, भारतीय मूल की सिरिशा बांदला ने भी रचा इतिहास

नई दिल्ली। अंतरिक्ष ( Space ) यात्रा पर गए ब्रिटीश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ( Richard Branson ) वापस धरती पर लौट आए हैं। अंतरिक्ष का उनका पूरा सफर करीब 56 मिनट का रहा। रिचर्ड ब्रैनसन अपने साथ 5 सदस्यों को लेकर अंतरिक्ष में गए थे, जिनमें भारत की बेटी सिरिशा बंडला ( Sirisha Bandal ) भी शामिल थीं। इस मिशन के साथ ही भारतीय मूल की सिरिशा ने भी इतिहास रच दिया है।

धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने सिरिशा को कंधे पर उठा कर अंतरिक्ष यात्रा का जश्न अपने ही अंदाज में मनाया। बता दें कि अंतरिक्ष में पहले जाने की दौड़ में रिचर्ड ब्रैनसन, अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस से 9 दिनों के अंतर से आगे निकल गए हैं। जेफ बेजोस भी 20 जुलाई को स्पेस के लिए उड़ान भरेंगे।

यह भी पढ़ेंः आज अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी भारतवंशी सिरिशा, जानिए मिशन की पूरी डिटेल्स

"To all you kids down there..." - @RichardBranson 's message from zero gravity. #Unity22 Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

सिरिशा ने हासिल की ये उपलब्धि

सिरिशा भारत में जन्मी दूसरी और स्पेस में जाने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई हैं। सिरिशा से पहले ये उपलब्धि कल्पना चावला ( Kalpana Chawla ) ने हासिल की थी।

चावला ने 2003 में अमरीकी स्पेस एजेंसी NASA के कोलंबिया मिशन को अंजाम दिया। वहीं, सुनीता विलियम्स ने भी स्पेस की यात्रा की।

ऐसी थी स्पेस यात्रा

रिचर्ड और उनकी टीम के 5 सदस्यों की स्पेस यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह सभी लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। इस दौरान रिचर्ड ने बताया कि उन्होंने बचपन में अंतरिक्ष और सितारों पर जाने का सपना देखा था, जो अब बड़े होने पर पूरा हो गया है। वीडियो में भारतीय मूल की सिरिशा को भी साथियों के साथ एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है।

धरती पर लौटने के बाद रिचर्ड ने सिरिशा को कंधे पर उठा कर अंतरिक्ष यात्रा का जश्न अपने ही अंदाज में मनाया।

Space is for all humanity, which is why we're giving YOU the chance to win 2 seats on one of the first @virgingalactic flights to space! ENTER NOW - all donations go to non-profit @spacehumanity: https://t.co/sjz1KV5f6z @omaze #Unity22 pic.twitter.com/pBzutUPJBl