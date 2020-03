स्पेन: Coronavirus के चपेट में आईं मंत्री इरेन मोंटरो, किंग फेलिप VI और क्वीन लेटिजिया की भी हुई जांच

मेड्रिड। महामारी बन चुके कोरोना वायरस ( #CoronavirusUpdate ) का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के वुहान से निकलकर ये वायरस अब दुनिया के 127 देशों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से चीन में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है, जकि इटली में 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

वहीं अब कोरोना वायरस का कहर स्पेन में भी बढ़ता जा रहा है। स्पेन में वायरस ( Coronavirus in Spain ) के बढ़ते खतरे को देखते हुए लोग खौफजदा हैं, क्योंकि इस वायरस की चपेट में अब वहां की एक मंत्री खुद आ गई हैं। जिसके बाद से स्पेन में हड़कंप मचा हुआ है।

न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, मंत्री क कोरोना वायरस स पॉजीटिव पाए जाने के बाद पूरी कैबिनेट और रॉयल फैमिली की कोरोना जांच की गई है। स्पेन के राजा किंग फेलिप VI और क्वीन लेटिजिया की भी कोरोना जांच की गई है।

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.