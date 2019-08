ट्रंप ने कश्मीर मसले को उलझा हुआ बताया, कहा-वह चाहेंगे की मध्यस्थता के जरिए समस्या का हल हो

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले को एक उलझा हुआ मुद्दा बताया। उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह मसला भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बजाय मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है।

एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा वह मध्यस्थता में अपनी तरफ से मसले का हल निकालने के लिए हरसंभव कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने कश्मीर मसले को एक उलझा हुआ मुद्दा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मसला धर्मिक रंग लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच का हो गया है और यह लंबे समय से चलता आ रहा है।

