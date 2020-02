दिल्ली हिंसा पर UN की पैनी नजर, कहा- इस समय महात्मा गांधी की भावना सबसे ज्यादा जरूरी

संयुक्त राष्ट्र। राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) और एनआरसी ( NRC ) को लेकर सोमवार से बुधवार तक जिस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया उसके जख्म दशकों तक लोग भूल नहीं पाएंगे। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) को लेकर संयुक्त राष्ट्र ( United Nation ) पैनी नजर बनाए हुए है और अब तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ( Stephane Dujarric ) ने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा हुई है, उसे देखते हुए आज महात्मा गांधी की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज के हालात में महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi ) की भावना (अहिंसा) सबसे ज्यादा जरूरी है और सामुदायिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए केंद्र में इसे होना चाहिए।

डुजारिक ने कहा कि दिल्ली हिंसा पर UN महासचिव एंटोनियो गुटेरस ( UN Secretary General Antonio Guterres ) नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में सोमवार से शुरू हुई हिंसा की घटना बुधवार देर रात तत चलती रही और पुलिस-प्रशासन लाचार व बेबस नजर आई। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस का हेड कॉन्सटेबल रतनलाल ( Head Constable Ratanlal ) समेत 38 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हो गए।

Stéphane Dujarric, Spokesperson for the UN Secretary-General on #DelhiViolence: The Secretary-General has been following the situation closely. Today, the spirit of Mahatma Gandhi is needed more than ever and it is central to create conditions for true community reconciliation. pic.twitter.com/e06P3OgCPu