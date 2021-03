Myanmar में सैन्य शासन के खिलाफ अमरीका की बड़ी तैयारी, एमईसी और एमईएचएल पर प्रतिबंध के संकेत

नई दिल्ली। म्यांमार सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अमरीकी सरकार ने बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस योजना के तहत जो बाइडेन प्रशासन की म्यांमार सेना द्वारा नियंत्रित दो प्रमुख कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना है। इन कंपनियों को सेना ने तख्तापलट के बाद अपने कब्जे में ले लिया था।

United States is planning to impose sanctions on two conglomerates controlled by Myanmar’s military over the generals February 1 takeover and a deadly crackdown: Reuters quoting sources