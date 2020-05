फिलीपींस के नजदीक पहुंचने के साथ खतरनाक हो रहा है Typhoon Vongfong

मनीला। टाइफून वोंगफोंग जैसे-जैसे फिलीपींस के पास पहुंच रहा है, यह काफी तीव्र यानी खतरनाक होता जा रहा है। टाइफून या तूफान का काफी तेजी से तीव्र होना यानी 24 घंटे में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से निरंतर हवाओं में वृद्धि होना है।

मंगलवार दोपहर से बुधवार दोपहर तक, वोंगफोंग ने आसानी से अपनी रफ्तार काफी बढ़ा ली। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले एक साधारण उष्णकटिबंधीय तूफान से इसने एक बड़े तूफान की शक्ल एख्तियार कर ली। इस टाइफून की अधिकतम निरंतर हवाएं अब 195 किलोमीटर की रफ्तार तक पहुंच चुकी हैं और तूफान अभी भी मजबूत हो रहा है।

दुनिया का इस इलाके में तूफानों का तीव्र होना कोई नई बात नहीं है। हर साल कई तूफान बेहद गर्म समुद्र की सतह के तापमान के कारण तीव्र तीव्रता से गुजरते हैं। लेकिन पश्चिम प्रशांत में यह मौसम का पहला तूफान है, जिसका नामकरण किया गया हो।

LOOK: Typhoon #AmboPH (#Vongfong) continues to intensify while moving towards Northern Samar-Bicol Area.



Its current strength is already comparable to Typhoon "Milenyo" (2006) and "Glenda" (2014). pic.twitter.com/kcmlTF7Y6i