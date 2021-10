Pixel 6 and Pixel 6 Pro: गूगल के नए स्मार्टफोन्स हुए गूगल के कस्टम टेन्सर प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

नई दिल्ली। गूगल (Google) दुनिया की सबसे बड़ी टैक कंपनी है। इसे अल्फाबेट (Alphabet Inc.) के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रॉयड स्मार्टफोन, स्मार्टवाॅच, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स बनाने के साथ ही गूगल की कई जरूरी सर्विसेज़ भी हैं। जैसे गूगल सर्च (Google Search), गूगल मैप्स (Google Maps), गूगल ट्रांसलेट (Google Translate), गूगल क्रोम (Google Chrome), यूट्यूब (YouTube), जीमेल (Gmail), गूगल वाई-फाई (Google Wi-Fi) आदि। इसी के साथ गूगल फोटोज़, कैलेंडर, चैटिंग/मैसेजिंग, डॉक्युमेंट्स के लिए अलग-अलग सर्विस भी अपने यूज़र्स को उपलब्ध कराता है। इन सभी के अतिरिक्त गूगल अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगर स्मार्टफोन की बात की जाए तो गूगल के स्मार्टफोन्स भी मार्केट में हैं। मंगलवार रात को गूगल के एक लॉन्चिंग इवेंट में गूगल के नए स्मार्टफोन्स Pixel 6 और Pixel 6 Pro लॉन्च हो गए हैं।

पहली बार गूगल के नए कस्टम-बिल्ट टेन्सर प्रोसेसर का इस्तेमाल

की सबसे खास बात यह है कि इनमें पहली बार गूगल के नए कस्टम-बिल्ट टेन्सर (Tensor) प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है।

