UP Crime: रेप पीड़िता पर दिनदहाड़े 10 राउंड फायरिंग, लड़की, मां-भाई और 2 राहगीरों को लगी गोली

मुरादाबाद•Jun 15, 2025 / 09:01 pm• Mohd Danish

10 rounds of firing on rape victim in UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिनदहाड़े दुष्कर्म पीड़िता पर बाइक सवार दो बदमाशों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पीड़िता पर फायरिंग की, जिससे उसकी पीठ में गोली लग गई। इस हमले में ई-रिक्शा चालक और एक राहगीर भी घायल हो गए। तीनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर पहले से दर्ज है दुष्कर्म का मुकदमा घटना की पीड़िता वही महिला है, जिसने पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक पर 9 अप्रैल 2023 को दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला का आरोप था कि नौकरी दिलाने के बहाने ललित कौशिक ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल आरोपी ललित कौशिक बलरामपुर जेल में बंद है और मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। वकील से मिलकर लौट रही थी पीड़िता, तभी हुआ हमला शनिवार को पीड़िता अपनी मां और भाई के साथ अधिवक्ता से मुलाकात कर कोर्ट से लौट रही थी। तीनों लोग ई-रिक्शा में सवार होकर गुलाबबाड़ी क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के घर जा रहे थे। रामगंगा घाट के पास बाइक पर सवार दो बदमाशों ने ई-रिक्शा को ओवरटेक किया और पीड़िता को निशाना बनाकर गोली चला दी। तीन लोग घायल, हमलावर फरार हमले में दुष्कर्म पीड़िता की पीठ में गोली लगी, वहीं ई-रिक्शा चालक ताराचंद और राहगीर सरफराज छर्रे लगने से घायल हो गए। हमलावर घटना के बाद रामगंगा रेलवे पुल होते हुए गुलाबबाड़ी चुंगी की ओर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक और दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की बात कही है। यह भी पढ़ें आसमानी बिजली ने ली किशोरी की जान, दंपती झुलसे, हालत गंभीर, मां का रो-रोकर बुरा हाल 23 जून को होनी थी मुकदमे में अंतिम बहस पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। हाल ही में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 जून को अंतिम बहस के लिए तिथि निर्धारित की थी। लेकिन बहस से पहले इस हमले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म मामले की सुनवाई लगातार कोर्ट में चल रही है। हाल ही में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 जून को अंतिम बहस के लिए तिथि निर्धारित की थी। लेकिन बहस से पहले इस हमले ने मामले को नया मोड़ दे दिया है।

Hindi News / Moradabad / UP Crime: रेप पीड़िता पर दिनदहाड़े 10 राउंड फायरिंग, लड़की, मां-भाई और 2 राहगीरों को लगी गोली