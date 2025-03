यूपी के इन जिलों में बादल-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, जानें वेदर अपडेट

Rain alert in UP: यूपी के मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर और रामपुर में बारिश पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2-3 दिन तक बारिश का यह दौर जारी रह सकता है।

मुरादाबाद•Mar 15, 2025 / 06:55 pm• Mohd Danish

Rain alert in many districts of UP: यूपी में एक बार फिर मौसम बदल रहा है। तेज हवाओं के कारण मौसम में एक बार फिर ठंड का अहसास होने लगा है। कई इलाकों में होली की रात को बारिश हुई। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि कल भी कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है।