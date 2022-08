डॉक्टर साहब की नहीं चली डॉक्टरी तो नकली नोटों का शुरू कर दिया कारोबार, ऐसे खपा रहे थे नोट

Fake Currency in UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने नकली नोटो बरामद किए। बाजारों में मजदूरों और छोटे दुकानदारों के जरिए भेजे जा रहे।

त्योहारों के समय यदि आप भी बाजार से कुछ ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं। दरअसल, मुरादाबाद समेत आप-पास बाजारों में बड़े पैमाने पर नकली नोट फैल चुके हैं। हालांक पुलिस ने नकली नोट के धंधे में लिप्त तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी नौशाद ने बताया कि उसकी कपड़े की दुकान है। बीते वर्ष एक शादी समारोह में वह मुरादाबाद आया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डाक्टर नफीस निवासी कमालपुर थाना कुंदरकी से हुई थी। उस दौरान नफीस ने उसे असली नोट के बदले दोगुना नकली नोट देने की जानकारी दी। जिसके बाद वह उसके साथ मिलकर काम करने लगा था। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही इस गिरोह के सरगना डाक्टर नफीस को पकड़ने के लिए छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है।

Doctor started the business of Fake Currency and notes were in market through Labor Muradabad