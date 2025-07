UP Crime: पिता ने किया था नाबालिग के साथ दुष्कर्म, गर्भवती बेटी ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म, ऐसे खुला राज, उड़े होश

Father had raped minor in UP: 22 जून को पटना से चंडीगढ़ जा रही समर स्पेशल ट्रेन (04503) के जनरल कोच में एक लावारिस बैग में नवजात शिशु मिला। शिशु की नाल तक नहीं कटी थी। जब ट्रेन बरेली पहुंची तो एक वेंडर ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और बैग खोलने पर नवजात को देखकर हड़कंप मच गया। यात्रियों ने टीटीई को जानकारी दी, जिसने बच्चे को एसी-2 कोच में ले जाकर 139 नंबर पर सूचना दी। मुरादाबाद जंक्शन पर ट्रेन रोकी गई और नवजात को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।