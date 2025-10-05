Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

पूर्व सपा सांसद बोले – ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई गुनाह नहीं, हर मुसलमान का हक

'आई लव मोहम्मद' को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कहना हर मुसलमान का हक है और इसे अपराध की तरह देखना गलत है। 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई गुनाह नहीं है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 05, 2025

सपा सांसद एसटी हसन ने दिया बयान, PC- IANS

मुरादाबाद : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने 'आई लव मोहम्मद' कहने को लेकर चल रहे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कहना हर मुसलमान का हक है और इसे अपराध की तरह देखना गलत है। 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारे दिलों में बसता है। यह वह नाम है जिसके लिए मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अगर इस वजह से लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि लोग 'जय श्री राम' कहते हैं और इसे स्वीकार किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान अपने पैगंबर के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाता है। कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी सबको मिलनी चाहिए।

इसके साथ ही, हसन ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश अभी दुख से उबर नहीं पाया है, तब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा, "हम हमेशा इस तरह के मैचों के खिलाफ रहे हैं। पहलगाम में हमारी बहनों के साथ जो हुआ, उसका दुख अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी आंखों के आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम मैच खेलने के लिए तैयार हो गए। हार-जीत से परे, क्या उस देश के साथ खेलना सही है? दोस्ताना मैच दोस्तों के साथ खेला जाता है।"

एसटी हसन ने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के आयोजनों में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है, जिसे रोका नहीं जा रहा। सरकार और खिलाड़ियों को इससे पैसा मिलता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमें अपनी भावनाओं और देश की गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कांवड़ पर जो उत्पात मचाया था, उन्हें तो हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाया तो टांगे तोड़ दी गई, ये साफ तौर पर नफरत है।

उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए एसटी हसन ने कहा कि कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर दूसरे धर्म के लोग अपनी धार्मिक भावनाएं व्यक्त करते हैं तो उन्हें अपराधी ठहराया जाता है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। धार्मिक भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज में समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देना जरूरी है।

ये भी पढ़ें

भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का लखनऊ में हाई-वोल्टेज ड्रामा! पुलिस के सामने रोते हुए बोलीं- इसी घर में जहर खाकर मरूंगी
लखनऊ
pawan singh wife jyoti singh lucknow drama fir police live video news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 08:20 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पूर्व सपा सांसद बोले – ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई गुनाह नहीं, हर मुसलमान का हक

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

moradabad dowry dispute relationship broken ten lakh car demand fir
मुरादाबाद

मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार संग थिरकने को युवाओं में जबरदस्त उत्साह

moradabad dandiya night renuka panwar live performance october 5
मुरादाबाद

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Heavy rain for the next 5 days clouds will rain heavily in these districts on October 5, 6, 7 and 8
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

up rains alert in east and west up october 2025
मुरादाबाद

स्मार्ट मीटर पर उठे सवालों का बिजली विभाग ने दिया जवाब, चेक मीटर में निकली बराबर रीडिंग से उपभोक्ताओं की शंका दूर

smart meter billing issue moradabad check meter reading solution
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.