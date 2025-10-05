पूर्व सपा सांसद बोले – ‘आई लव मोहम्मद’ कहना कोई गुनाह नहीं, हर मुसलमान का हक

मुरादाबाद : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने 'आई लव मोहम्मद' कहने को लेकर चल रहे विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कहना हर मुसलमान का हक है और इसे अपराध की तरह देखना गलत है। 'आई लव मोहम्मद' कहना कोई गुनाह नहीं है। यह हमारे दिलों में बसता है। यह वह नाम है जिसके लिए मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है। अगर इस वजह से लोगों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।