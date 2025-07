UP Rains: उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिन झमाझम बारिश, 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानें IMD का पूर्वानुमान

UP Rains alert for next three days: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम अब सुहावना हो गया है और कई जिलों में बारिश का असर साफ नजर आ रहा है।