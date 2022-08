Noida : सतर्कता के चलते लव जिहाद का शिकार होने से बची हिंदू लड़की, चांद ने पिंटू पंडित बन फंसाया

Noida : सतर्कता के चलते लव जिहाद का शिकार होने से बची हिंदू लड़की, चांद ने पिंटू पंडित बन फंसाया

ग्रेटर नोएडा में भी लव जिहाद का मामला देखने को मिलता, अगर लड़की समय रहते पुलिस के पास नहीं पहुंचती। पुलिस ने लड़की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने धर्म छिपाते हुए अपना नाम पिंटू पंडित बताया था, जबकि उसका असली नाम चांद है। hindu girl saved from being victim of love jihad due to alertness in greater noida

मुरादाबाद Published: August 02, 2022 03:08:44 pm

यूपी में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। धर्म छिपाकर संप्रदाय विशेष के युवक अन्य संप्रदाय की युवतियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा में भी लव जिहाद का मामला देखने को मिलता, अगर लड़की समय रहते पुलिस के पास नहीं पहुंचती। पुलिस ने लड़की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने धर्म छिपाते हुए अपना नाम पिंटू पंडित बताया था, जबकि उसका असली नाम चांद है। इस मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी थाना पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें शांत कर वापस भेज दिया।

