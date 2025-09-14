Ind vs Pak Asia Cup: मोहम्मद शमी के कोच ने जताई जीत की उम्मीद, बोले- क्रिकेट के मैदान में भी चमकेगा भारत

Ind vs Pak Asia Cup: IND vs PAK मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत टीम का प्रदर्शन इस बार बेहतरीन रहेगा और क्रिकेट के मैदान में जीत निश्चित है। उनके अनुसार टीम की तैयारी, रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जीत की दिशा में एक मजबूत संकेत है।