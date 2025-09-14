Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Ind vs Pak Asia Cup: मोहम्मद शमी के कोच ने जताई जीत की उम्मीद, बोले- क्रिकेट के मैदान में भी चमकेगा भारत

Ind vs Pak Asia Cup: भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले से पहले मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने टीम इंडिया की जीत पर जताया भरोसा।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 14, 2025

Ind vs Pak Asia Cup mohammed shami coach confident india will win
Ind vs Pak Asia Cup: Image Source - Pinterest

Ind vs Pak Asia Cup: IND vs PAK मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत टीम का प्रदर्शन इस बार बेहतरीन रहेगा और क्रिकेट के मैदान में जीत निश्चित है। उनके अनुसार टीम की तैयारी, रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जीत की दिशा में एक मजबूत संकेत है।

IND vs PAK मुकाबले से बढ़ा फैंस का उत्साह

क्रिकेट प्रेमियों में IND vs PAK मैच को लेकर जोश देखने लायक है। मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच के इस बयान ने फैंस की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर इस मुकाबले की चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं और फैंस भारत की जीत के लिए टीम का उत्साहजनक समर्थन कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Meerut News: मेरठ में पुलिस मुठभेड़! डकैती के आरोपियों का एनकाउंटर, चार बदमाश घायल, पांच गिरफ्तार
मेरठ
meerut police encounter dacoity arrested thieves

कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच ने अपने बयान में कहा कि IND vs PAK मुकाबले में भारत की टीम पूरी तरह से तैयार है और खिलाड़ियों के मनोबल और रणनीति के कारण जीत निश्चित है। उनका मानना है कि मैदान पर टीम का सामूहिक प्रयास और खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रतिभा टीम को विजयी बनाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 06:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Ind vs Pak Asia Cup: मोहम्मद शमी के कोच ने जताई जीत की उम्मीद, बोले- क्रिकेट के मैदान में भी चमकेगा भारत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.