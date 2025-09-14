Ind vs Pak Asia Cup: मोहम्मद शमी के कोच ने जताई जीत की उम्मीद, बोले- क्रिकेट के मैदान में भी चमकेगा भारत

Ind vs Pak Asia Cup: IND vs PAK मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह चरम पर है। इस बड़े मुकाबले से पहले भारतीय तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत टीम का प्रदर्शन इस बार बेहतरीन रहेगा और क्रिकेट के मैदान में जीत निश्चित है। उनके अनुसार टीम की तैयारी, रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास जीत की दिशा में एक मजबूत संकेत है।
क्रिकेट प्रेमियों में IND vs PAK मैच को लेकर जोश देखने लायक है। मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच के इस बयान ने फैंस की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर इस मुकाबले की चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं और फैंस भारत की जीत के लिए टीम का उत्साहजनक समर्थन कर रहे हैं।
मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) के कोच ने अपने बयान में कहा कि IND vs PAK मुकाबले में भारत की टीम पूरी तरह से तैयार है और खिलाड़ियों के मनोबल और रणनीति के कारण जीत निश्चित है। उनका मानना है कि मैदान पर टीम का सामूहिक प्रयास और खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रतिभा टीम को विजयी बनाएगी।