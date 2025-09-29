भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल, सीएम योगी, सपा मुखिया और यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में दी बधाई

India Wins Asia Cup 2025 Defeats Pakistan: भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने टीम भावना और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।