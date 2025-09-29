Patrika LogoSwitch to English

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल, सीएम योगी, सपा मुखिया और यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में दी बधाई

India Wins Asia Cup 2025: भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब अपने नाम किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव और यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया को बधाई दी है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

india wins asia cup 2025 defeats pakistan final celebration

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल | Image Source - 'X'

India Wins Asia Cup 2025 Defeats Pakistan: भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने टीम भावना और बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन किया। भारत की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को दी बधाई

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारतीय टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, "चाहे कोई भी मैदान हो, भारत हमेशा विजयी रहेगा… भारतीय क्रिकेट टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को हार्दिक बधाई। जय हिंद।" उनके संदेश ने लोगों में जीत का उत्साह और गर्व बढ़ा दिया।

अखिलेश यादव ने भी दी टीम को शुभकामनाएं

सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। उन्होंने लिखा, "एकता ही जीत की नींव है। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी एकजुट खिलाड़ियों, कोचों, सहयोगी स्टाफ और देशवासियों को एशिया कप जीतने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।"

यूपी पुलिस ने टीम इंडिया की सराहना की

यूपी पुलिस ने भी टीम इंडिया की जीत पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "दशहरे की जीत से लेकर दिवाली की चमक तक, आतिशबाजी जल्दी शुरू हो जाती है, टीम इंडिया एशिया कप जीतती है, दिलों और स्कोरबोर्ड को समान रूप से रोशन करती है।" इस पोस्ट ने क्रिकेट प्रेमियों में उत्सव की भावना और बढ़ा दी।

भारत की जीत पर पूरे देश में जश्न का माहौल

भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद देशभर के खेल प्रेमियों ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर साझा किया। इस फाइनल मुकाबले ने भारतीय क्रिकेट की ताकत और टीम भावना को साबित कर दिया। फैंस ने स्टेडियम और घरों में दोनों जगह जश्न मनाया।

Updated on:

29 Sept 2025 11:57 am

Published on:

29 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चटाई धूल, सीएम योगी, सपा मुखिया और यूपी पुलिस ने अपने स्टाइल में दी बधाई

एशिया कप 2025

