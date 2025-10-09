गौरव और सहरीन का प्रेम विवाह बना मिसाल, प्रेम के आगे झुकी मजहबी दीवार, मंदिर बना प्रेम का साक्षी

Interfaith Marriage Moradabad: प्यार और हिम्मत की मिसाल बनकर सामने आया गौतमबुद्ध नगर का यह युगल। गौरव और सहरीन ने मंदिर में सात फेरे लेकर यह साबित किया कि सच्चा प्यार धर्म और सामाजिक सीमाओं से ऊपर होता है। उनके इस साहसिक कदम ने समाज को यह संदेश दिया कि प्यार सबसे बड़ा है और इसके लिए साहस दिखाना आवश्यक है।