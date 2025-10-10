फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार, मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से बनाए संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार | Image Source - Pinterest
Love jihad case in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हुई एक मुलाकात ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। फेसबुक पर शुरू हुई एक दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार के पीछे छिपा था एक गहरा षड्यंत्र। 5 बच्चों की मां एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई और प्यार के नाम पर उसने सबकुछ खो दिया। अपना धर्म, अपनी पहचान और परिवार तक।
जानकारी के अनुसार, शादीशुदा महिला की पहचान शाहिश्ता परवीन नाम की एक महिला से फेसबुक पर हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। इसके बाद शाहिश्ता ने अपनी जान-पहचान के युवक अजहर से महिला की मुलाकात कराई। पहले तो फोन पर लंबी बातें होने लगीं, फिर नजदीकियां बढ़ीं और अजहर का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।
आरोप है कि युवक अजहर ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने घर से भगवान की तस्वीरें हटाकर इस्लामिक पोस्टर लगा दिए। इतना ही नहीं, महिला और उसके बच्चों को बुर्के पहनने को मजबूर किया और महंगे गिफ्ट्स का लालच देकर तीन बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया। घर में नमाज पढ़नी शुरू हो गई और मांस खाना भी आम बात बन गया।
महिला का पति जब काम से लौटकर घर आया तो उसे पत्नी के व्यवहार में बदलाव दिखा। जांच-पड़ताल करने पर उसने फेसबुक चैट और कॉल रिकॉर्डिंग देखी, जिससे सब कुछ साफ हो गया। पति ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि दो साल पहले पत्नी की फेसबुक पर शाहिश्ता से दोस्ती हुई थी और उसी के जरिए अजहर से संपर्क हुआ था।
पति ने आरोप लगाया कि अजहर ने न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसके तीन बच्चों को भी अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें महंगे मोबाइल और गिफ्ट्स देकर धर्म बदलने का लालच दिया गया। जो परिवार पहले शुद्ध शाकाहारी था, उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। जो बच्चे अजहर के खिलाफ थे, उन्हें डराया और धमकाया जाता था।
पीड़ित का 17 वर्षीय बेटा, जिसने धर्म परिवर्तन से इंकार कर दिया, उसने पुलिस को बताया कि अजहर घर पर आता था, शराब पीता था और छोटे भाई-बहनों को डराता था। उसने कहा, “एक दिन सावन में वह चिकन बिरयानी लाया और जबरन खाने को कहा। मैंने मना किया क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूं।” बेटे के बयान से पूरा मामला और गंभीर हो गया।
पीड़ित परिवार की गुहार पर एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और उसके तीन बच्चों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे लव जिहाद प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है।
