मुरादाबाद

फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार, मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से बनाए संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लव जिहाद का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। फेसबुक पर हुई दोस्ती के बाद एक मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से नजदीकियां बढ़ाईं, फिर ब्लैकमेल कर उसका और तीन बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 10, 2025

love jihad case in moradabad facebook affair muslim youth blackmail

फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार | Image Source - Pinterest

Love jihad case in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हुई एक मुलाकात ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। फेसबुक पर शुरू हुई एक दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार के पीछे छिपा था एक गहरा षड्यंत्र। 5 बच्चों की मां एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई और प्यार के नाम पर उसने सबकुछ खो दिया। अपना धर्म, अपनी पहचान और परिवार तक।

महिला दोस्त ने मिलवाया मुस्लिम युवक से, फिर बढ़ी नजदीकियां

जानकारी के अनुसार, शादीशुदा महिला की पहचान शाहिश्ता परवीन नाम की एक महिला से फेसबुक पर हुई। दोनों में बातचीत शुरू हुई और नंबर एक्सचेंज हुए। इसके बाद शाहिश्ता ने अपनी जान-पहचान के युवक अजहर से महिला की मुलाकात कराई। पहले तो फोन पर लंबी बातें होने लगीं, फिर नजदीकियां बढ़ीं और अजहर का महिला के घर आना-जाना शुरू हो गया। इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने।

ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

आरोप है कि युवक अजहर ने महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने घर से भगवान की तस्वीरें हटाकर इस्लामिक पोस्टर लगा दिए। इतना ही नहीं, महिला और उसके बच्चों को बुर्के पहनने को मजबूर किया और महंगे गिफ्ट्स का लालच देकर तीन बच्चों का भी धर्म परिवर्तन करा दिया। घर में नमाज पढ़नी शुरू हो गई और मांस खाना भी आम बात बन गया।

पति काम से लौटा तो खुला राज

महिला का पति जब काम से लौटकर घर आया तो उसे पत्नी के व्यवहार में बदलाव दिखा। जांच-पड़ताल करने पर उसने फेसबुक चैट और कॉल रिकॉर्डिंग देखी, जिससे सब कुछ साफ हो गया। पति ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि दो साल पहले पत्नी की फेसबुक पर शाहिश्ता से दोस्ती हुई थी और उसी के जरिए अजहर से संपर्क हुआ था।

घर में फैलाया डर का माहौल

पति ने आरोप लगाया कि अजहर ने न केवल उसकी पत्नी बल्कि उसके तीन बच्चों को भी अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें महंगे मोबाइल और गिफ्ट्स देकर धर्म बदलने का लालच दिया गया। जो परिवार पहले शुद्ध शाकाहारी था, उसे मांस खाने के लिए मजबूर किया गया। जो बच्चे अजहर के खिलाफ थे, उन्हें डराया और धमकाया जाता था।

बेटे ने बताई आंखों देखी

पीड़ित का 17 वर्षीय बेटा, जिसने धर्म परिवर्तन से इंकार कर दिया, उसने पुलिस को बताया कि अजहर घर पर आता था, शराब पीता था और छोटे भाई-बहनों को डराता था। उसने कहा, “एक दिन सावन में वह चिकन बिरयानी लाया और जबरन खाने को कहा। मैंने मना किया क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करता हूं।” बेटे के बयान से पूरा मामला और गंभीर हो गया।

आरोपी अजहर गिरफ्तार, जांच जारी

पीड़ित परिवार की गुहार पर एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला और उसके तीन बच्चों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे लव जिहाद प्रकरण की गहराई से जांच कर रही है।

10 Oct 2025 02:23 pm

