फेसबुक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ प्यार, मुस्लिम युवक ने 5 बच्चों की मां से बनाए संबंध, फिर ब्लैकमेल कर कराया धर्म परिवर्तन

Love jihad case in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर हुई एक मुलाकात ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। फेसबुक पर शुरू हुई एक दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन इस प्यार के पीछे छिपा था एक गहरा षड्यंत्र। 5 बच्चों की मां एक मुस्लिम युवक के झांसे में आ गई और प्यार के नाम पर उसने सबकुछ खो दिया। अपना धर्म, अपनी पहचान और परिवार तक।